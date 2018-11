«Piazzale della Libertà posizione strategica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA DELIBERAPESARO La torre panoramica resterà nei giardini della Palla per quasi dieci mesi. La data in cui la struttura, una volta aperta al pubblico, verrà poi smontata, è quella del 30 settembre 2019. E' quanto indicato nella delibera di giunta ad hoc appena approvata. «Vogliamo organizzare per il periodo natalizio, in occasione delle Celebrazioni Centenario Rossiniano in vista del 150° anniversario della morte del compositore e durante la prossima stagione estiva, iniziative di promozione, animazione cittadina con la finalità di far...