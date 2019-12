Piano costa San Bartolo e Baia come priorità

PESARO Il consiglio regionale delle Marche ha dato il via libera al Pestione integrata delle zone costiere (Gizc). Confermato l'importo di 288 milioni di euro per la realizzazione di 37 interventi di natura strutturale, da realizzarsi in 10 anni, oltre alla previsione di interventi di natura sperimentale. Gli obiettivi prioritari del Piano sono la salvaguardia della costa dai fenomeni erosivi, la valorizzazione e la tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici. Le spiagge dovranno essere accessibili anche dai disabili. Il Presidente della Commissione Ambiente, Andrea Biancani, durante la sua relazione svolta in Aula consiliare si è dichiarato soddisfatto del risultato ottenuto, «perché il Piano detta importanti finalità e indica le priorità rispetto alle quali occorrerà agire, individuando risorse regionali, nazionali, comunitarie e anche private per la realizzazione degli interventi previsti». «Dei 37 interventi previsti nel Piano, 6 sono stati già finanziati con 57 milioni di euro ha rilevato Biancani tra i quali rientrano i 4,2 milioni di euro per la difesa della costa fanese. Fondamentale, nell'ottica di poter realizzare gli interventi, non appena le risorse si renderanno disponibili, è aver previsto nel Piano altri interventi, quali le opere a difesa della costa nella zona di Vallugola, tra Pesaro e Gabicce Mare (spesa prevista 1,2 milioni di euro), le scogliere a ridosso del centro abitato di Casteldimezzo (570 mila euro) e il riallineamento delle scogliere a Baia Flaminia (1,940 milioni di euro). Inoltre ha proseguito Biancani il Piano prevede la possibilità di effettuare specifici interventi a difesa della falesia dall'erosione marina tra Gabicce e Pesaro, lungo la costa del San Bartolo, oltre a interventi di manutenzione delle scogliere esistenti».

