Pescatori sanzionati e scattano i sequestri

PESARO La motovedetta della guardia costiera Cp 2086 ha intercettato un motopeschereccio in attività con reti da posta ed attrezzature in quantità superiore a quella consentita, in violazione delle pertinenti disposizioni europee e nazionali. A carico del trasgressore è stata pertanto elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro e sono stati applicati d'ufficio i punti a carico sia della licenza di pesca che del Comandante del motopeschereccio, al quale sono stati sequestrati i due chilometri di reti da posta detenuti in eccesso. I militari della guardia costiera hanno inoltre proceduto ad elevare una seconda sanzione amministrativa pari a 308 euro dopo aver verificato irregolarità nella composizione dell'equipaggio della medesima unità da pesca. Si è poi proceduto al sequestro amministrativo di quattro sacchi di vongole, per un totale di 40 chilogrammi di prodotto e della draga idraulica di un'unità adibita alla pesca delle vongole che aveva superato, durante la propria attività professionale, il quantitativo massimo giornaliero di vongole consentito dalle norme vigenti imposte per la tutela del prodotto stesso. A carico del trasgressore è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro ed il pescato in eccesso è stato prima ispezionato dal Servizio Veterinario dell'Asur Marche Area Vasta n. 1 e poi rigettato in mare.

