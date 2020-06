PESARO Ztl in viale Trieste, ecco la nuova regolamentazione dell'area pedonale in base a quanto disposto dal Comune. Sono state recentemente emesse due ordinanze che modificano la viabilità nel tratto nord di viale Trieste, regolando la Ztl e la nuova area pedonale urbana. Nello specifico: due tratti di viale Trieste sono regolamentati come area pedonale urbana, da viale Zara a via Ninchi e da viale Marconi a via Pola. All'interno di queste aree è consentito quasi esclusivamente il transito pedonale, nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale: ci sono alcune categorie a cui è permesso il solo transito e sono i residenti, domiciliati, portatori di handicap, veicoli di polizia e soccorso ed è consentita l'attività di carico e scarico dalle 7 alle 10. Bici e monopattini dovranno continuare ad utilizzare la pista ciclabile. In viale Marconi è stata riservata un'ampia area per la sosta dei veicoli a due ruote, mentre agli accessi sono stati realizzati nuovi stalli di sosta per disabili, aree dedicate al carico e scarico e aree regolamentate a disco orario per garantire il ricambio e l'accesso a farmacia e studi medici. I restanti tratti di viale Trieste sono regolamentati, come negli scorsi anni, con zona a traffico limitato. Tra viale della Repubblica e via Zara la stessa è valida dal venerdì alla domenica dalle 21 alle 7 del giorno successivo, mentre nel tratto compreso tra via Ninchi e via Marconi e da viale Pola e viale Gorizia la Ztl è valida tutti i giorni dalle 21 alle 7 del giorno successivo: in queste zone sono consentiti la sosta ed il transito agli autorizzati.

