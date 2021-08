PESARO Zona artigianale di via Toscana e vecchia Fiera di Campanara, nuove opportunità per le aree produttive degradate, i capannoni che oggi sono dismessi e inutilizzate potranno essere trasformati in uffici e negozi. Le destinazioni d'uso principali consentite per via Toscana sono industriali, servizi ed attrezzature e attività terziarie, con la possibilità di insediare anche concentrazioni di medie strutture. Per la zona della Fiera, a Campanara, le destinazioni previste riguardano i servizi tecnici amministrativi e le attività terziarie, con la possibilità di insediare anche concentrazioni di medie strutture. Vedremo se si potranno cogliere delle nuove opportunità. Via libera anche alla delibera per la riduzione del consumo di suolo e carico urbanistico su sette aree che tornano o agricole o di pertinenza di immobili. Il consiglio ha inoltre approvato, all'unanimità, la variazione al Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 presentata dall'assessore all'Operatività Enzo Belloni. «La variazione recepisce i costi del progetto per la realizzazione della pista ciclabile di via Gradara, per complessivi 170.000 euro. Importo che sarà finanziato tramite i contributi del Ministero dell'Interno che ha assegnato al Comune contributi per la realizzazione di opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile quali interventi di mobilità. È una delibera che non muove un centesimo. Dopo un'attenta analisi abbiamo ritenuto fosse opportuno modificare il titolo del finanziamento ministeriale». Investimenti dirottati «Inizialmente - prosegue l'assessore - si era pensato alla ciclabile di via Paganini ma abbiamo preferito dirottare l'investimento sull'asse di via Gradara e recepire i finanziamenti per quest'opera che prevede interventi sia sulla parte di strada, sia sulla messa in sicurezza degli argini. Il progetto potrebbe permettere anche di illuminare il tratto di Bicipolitana fino al ponte di via Ponchielli, inserito nel Piano delle opere e, con eventuali ribassi, iniziare il percorso di via Paganini».

