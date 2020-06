PESARO Weekend di movida, una multa a un ragazzo che non indossava la mascherina nei luoghi del divertimento. Secondo fine settimana di controlli in zona mare, porto e Baia Flaminia. Grazie alle postazioni fisse delle forze dell'ordine e il senso di responsabilità di gestori e cittadini, tutto sembra essere andato per il meglio. Dopo un primo weekend con diverse situazioni di assembramento nei locali, erano scattati i provvedimenti. Così il sindaco Matteo Ricci e la Prefettura hanno optato per la mascherina obbligatoria dopo le ore 18. Un'ordinanza che vale a Baia Flaminia, nella zona di piazzale della Libertà, viale Trieste lato nord, via Calata Caio Duilio e tra la rotatoria di viale Trieste e Fosso Sejore; infine in piazzale Aldo Moro, Via Cavour e via Cecchi. Vigili urbani e polizia di stato hanno presidiato tutta la zona mare e nonostante l'afflusso massiccio di giovani, la risposta è stata positiva. Ingressi nei locali scaglionati e tutti con la mascherina. Eccetto un caso, quello di un russo residente da tempo a Pesaro che in zona piazzale della Libertà non voleva saperne di indossare la mascherina. Dopo alcuni inviti, il giovane ha continuato a non mettere il dpi e così è scattata la multa. Una sanzione da 400 euro.

Soddisfatto l'assessore alla Sicurezza Riccardo Pozzi: «E' un modello di condiviso e partecipato che ha responsabilizzato i più giovani e al tempo stesso ha fatto sì che le attività abbiano messo in atto gli accorgimenti possibili per limitare assembramenti e contagi. A Pesaro ci sono tanti poli di aggregazione ma questo modello di sicurezza sta creando un giusto equilibrio». I presidi fissi hanno agito da deterrente, e c'è stato anche un bel senso di responsabilità da parte di tutti. Erano state tante le raccomandazioni anche del sindaco sul tema. «Restiamo sparsi, anche se i dati ci confortano, non possiamo abbassare la guardia adesso».

Lo scorso weekend, quello del lungo ponte del 2 giugno, c'erano state due multe in Baia Flaminia dove i carabinieri hanno dovuto contestare un verbale a due persone che erano senza dispositivo di protezione individuale. Non solo non lo indossavano ma ne erano sprovvisti. Facevano parte di un gruppetto e alla richiesta di indossare i dpi, due di loro si erano rifiutati. La sanzione era stata da 400 euro.

lu. ben.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA