PESARO «Vaccini in farmacia, siamo pronti. Obbligo delle somministrazioni per i farmacisti? Giusta la scelta del Governo, ma a Pesaro sono già quasi tutti coperti», dice Pieri. A Pesaro le farmacie comunali si stanno già preparando. «Stiamo lavorando per i vaccini in farmacia - conferma il presidente Aspes Spa e vicepresidente Assofarm Luca Pieri - Ci sono una serie di incontri per mettere a punto locali adatti alla vaccinazione e il farmacista vaccinatore. A Pesaro siamo pronti e nel momento in cui ci sarà il via libera, saremo in grado di accogliere le persone per le somministrazioni del siero». Pieri aggiunge che «in Italia ci sono 19mila farmacie, se ogni farmacia facesse 13 vaccinazioni al giorno, riusciremmo a somministrare 250.000 vaccini, la metà di quanto previsto dal commissario Figliuolo sui 500.000 vaccini al giorno. Non potranno aderire tutte le farmacie, perchè vengono richiesti requisiti specifici negli spazi e ambienti e procedure, ma anche in città saranno sicuramente molti i punti attivi». Test sierologici, tamponi rapidi, e tra poco i vaccini...«Nelle farmacie cercheremo di portare avanti e far convivere la prevenzione dal punto di vista vaccinale, ma anche dal punto di vista del freno alla diffusione della pandemia attraverso la collaborazione con test sierologici e tamponi rapidi, che nel giro di 15 minuti forniscono la risposta sulla positività o negatività rispetto al virus». L'ultimo decreto approvato dal governo Draghi ha previsto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, compresi i farmacisti. Quale è la situazione a Pesaro? «Nelle farmacie comunali, ma anche in quelle private, la stragrande maggioranza dei dipendenti e farmacisti è vaccinato - riferisce il presidente Aspes - Ma il Governo ha fatto bene ad imporre alle professioni sanitarie l'obbligo del vaccino, perchè prima di tutto la scienza deve essere riconosciuta da chi in primis pratica la scienza nella propria professione. E' importante anche dal punto di vista del contenimento della pandemia che gli operatori sanitari siano vaccinati per primi». tho.del.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA