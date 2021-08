PESARO Vaccini all'ex Ristò, ultime 420 dosi prima della pausa di due giorni. Ma lunedì si riparte con giovani e sportivi senza prenotazioni. «Speriamo che non ci sia confusione». Una media ormai consolidata, quella dell'hub di via Gagarin, che si aggira tra i 350 e 400 vaccinati, e confermata anche ieri mattina, nell'ultima mezza giornata di somministrazioni. Oggi e domani il punto vaccinale resterà chiuso. A far alzare il numero delle somministrazioni, rispetto alle prenotazioni programmate, sono le secondo dosi per i turisti in vacanza nelle nostre zone. Ieri mattina, ancor prima delle nove, ne erano già arrivati tre. Che, insieme ad altre iniezioni ai vacanzieri effettuate nel corso della mattinata, si sono andati ad aggiungere ai 420 vaccini già programmati (350 prime dosi e 70 richiami). «In alcune giornate, quando avanza qualche dose vengono somministrate a fine turno, ma sono casi molto rari - dice Roberto Rondolini, vice responsabile Protezione Civile Pesaro, ieri a gestire la fila all'esterno dell'hub nella galleria del Rossini Center - Questa settimana l'hub ha lavorato a orario ridotto, quasi sempre solo la mattina, abbiamo fatto solo un paio di giorni a orario intero. E da lunedì ripartiamo con la possibilità di vaccinare giovani e sportivi senza prenotazione. Speriamo che non crei un po' di confusione, ma vedremo lunedì». Il via libera è arrivato dalla Regione: da lunedì 16 agosto, i cittadini appartenenti alla fascia d'età 12-18 anni, potranno ricevere la vaccinazione accedendo direttamente, senza bisogno di prenotazione, ai Punti vaccinali di popolazione attivi sul territorio regionale. Lo stesso vale per e i tesserati di ogni età delle federazioni sportive. Non si fermano, sul fronte dei vaccini, i camper itineranti. Dopo la tappa pesarese davanti alla Palla di Pomodoro, il mezzo mobile dell'Asur con equipe medica a bordo, sarà lunedì a Carpegna in piazza Conti e il 18 agosto a Frontino presso la sede ex locale Il Poggiolo. Il punto vaccinale itinerante sarà aperto dalle 9 alle 12. L'obiettivo, con l'attivazione degli ultimi servizi, camper e somministrazioni ad alcune fasce senza prenotazione. è quello di intensificare la campagna vaccinale, così come sollecitato anche dal direttore dell'Area Vasta 1 Romeo Magnoni. Nelle Marche è stato raggiunto il milione di vaccinati con la prima dose, su una platea di vaccinabili pari a circa 1,3 milioni. In 838 mila hanno ricevuto anche il richiamo.

