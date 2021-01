PESARO Undici i decessi registrati ieri nella nostra regione. Uno solo riguarda Pesaro. Si tratta di un uomo di 89 anni con patologie pregresse. Sale così a 1794 il numero delle vittime marchigiane del Covid di cui 766 nella nostra provincia. Sempre ieri le nuove diagnosi di positività al Sars-Cov-2 nelle Marche sono state 440 su 1.878 sottoposte per la prima volta a tampone molecolare, senza contare i 71 positivi emersi da 2.268 test rapidi, che prima di essere diagnosticati come casi d'infezione hanno bisogno di un tampone molecolare di conferma. La percentuale dei positivi al test molecolare è del 23,4%, e per il sesto giorno consecutivo è stata sotto la soglia di tre positivi su 10, dopo un'avvio di gennaio in media al 33%. Con i 440 casi di ieri il totale dei positivi nelle Marche dall'inizio dell'epidemia supera la soglia dei 50mila, quasi uno ogni 30 residenti. Intanto ieri l'Area vasta n.1 ha reso nota la situazione dello screening nei comuni al momento coinvolti: a Tavernella di Serrungarina testate 331 persone, a Orciano 239, a Valleoglia 454 e a Gradara 150 per un totale di test sierologici che raggiunge quota 2.279. La percentuali di infetti riscontrata da questo screening è dello 0,97%. Da ieri è iniziata a Marche Nord la fase del richiamo del personale sanitario già sottoposto alla prima inoculazione del vaccino. In fila anche molti medici di base.

