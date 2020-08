PESARO Una lunga lettera inviata ai sindaci di Fano, Senigallia e Pesaro a firma degli , gli ambulanti fieristi che denunciano una situazione emergenziale per il settore a partire dalla cancellazione delle tradizionali fiere di San Bartolomeno, Sant'Agostino e San Nicola. «Pensavamo - scrivono - di trovarci nella fase della ripartenza, ma invece no. L'estate che scorre tranquilla e serena nelle vostre città ci aveva erroneamente indotto a pensare ciò: spiagge affollate, passeggiate gremite, locali pieni di gente, eventi organizzati. Meno male avevamo anche pensato. Poi gli annullamenti, inaspettati e nel frattempo la merce comprata per fare fronte alle fiere previste. Avete impiegato mesi a decidere e dopo poche settimane il dietrofront. Ingenuamente pensavamo che le Linee Guida elaborate da Governo e Regioni e dalle loro task force, profumatamente pagate, fossero adeguate per la ripartenza delle attività e invece sono mesi che scopriamo quanto siano inapplicabili». Poi la lettera chiama in causa il governatore Ceriscioli e il presidente Consiglio Conte: «Vi informiamo che i sindaci non ci fanno lavorare poichè non consentono il regolare svolgimento delle Fiere su area pubblica. Vi informiamo che i fieristi sono ancora in lockdown, benchè le nostre attività commerciali siano consentite per Dpcm e ordinanze regionali. Vi informiamo che ad oggi, dopo quasi 6 mesi di fermo, non sappiamo ancora quando effettivamente ricominceremo a lavorare, ma a settembre ripartiranno le scuole e noi abbiamo già annullamenti per i mesi di settembre, ottobre e novembre. Le nostre attività hanno subito e stanno subendo perdite ingenti perchè noi facciamo solo fiere e sagre e non mercati, per fortuna regolarmente svolti. La connotazione particolare del nostro lavoro, il fatto di aprire un banco all'aperto, su una strada non ci rende lavoratori e commercianti di serie B poichè, se non lo sapete, I contributi previdenziali e fiscali a cui siamo soggetti sono i medesimi di un qualunque esercente. Nonostante ciò non esiste rispetto per la nostra categoria. Vi informiamo cari sindaci, cari governatore, caro Presidente del Consiglio che le nostre famiglie dipendono nel 90% dei casi esclusivamente da questo lavoro. Da qualche parte il meccanismo si è inceppato e noi ne stiamo pagando le conseguenze. Se mai vorrete risponderci, non parlateci però di assembramenti perchè quelli li vediamo tutti giorni, ovunque, con veramente pochi controlli. Non parlateci del distanziamento di almeno 1 metro perchè quello non lo mantiene quasi nessuno. Non parlateci, citando l'ordinanza di annullamento del Comune di Fano di spazi angusti attraverso cui la gente deve camminare, del problema di edifici che, pur svolgendosi la fiera all'aperto, non consentono un pieno e veloce ricambio d'aria, di una maggior rarefazione del microclima e correlato aumento degli atti respiratori. Vi informiamo infine che siamo allo stremo e siamo arrabbiati».

