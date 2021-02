PESARO Una linea visus con ottotipo per bambini e adulti, un autorefrattometro portatile per i bambini fin dai 6 mesi di età, materiale ortottico per visite pediatriche e schermo di Hess per la valutazione di problematiche oculari motorie per un valore complessivo di 13.899 euro già in funzione nell'ambulatorio oculistica-ortottica del poliambulatorio per l'implementazione della riabilitazione visiva per bambini. Grazie alle attrezzature donate si va a ripristinare l'ambulatorio ortottico distrettuale e a rispondere pienamente al bisogno di salute di numerosi bambini che necessitano di riabilitazione ortottica e visiva in seguito ad una diagnosi di deficit visivo. Le prenotazioni sono già attive dai primi giorni di Febbraio e prenotabili a Cup con impegnativa del medico o del pediatra. «Oggi siamo a testimoniare un percorso virtuoso di collaborazione tra Fondazione e Azienda Sanitaria - commenta Marco Martelli, presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro - grazie alle risorse economiche stanziate rispondiamo concretamente al bisogno di salute della comunità». Il Dr. Magnoni, Direttore dell'Area Vasta 1 ringrazia la Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro e sottolinea come questa donazione sia la prima non collegata all'emergenza Covid-19 e voglia quindi rappresentare un simbolo di ripartenza e rinascita per tutta la comunità pesarese. Il Direttore del Distretto di Pesaro, Dr.ssa Elisabetta Esposto si unisce al ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per la donazione che è stata deliberata in urgenza e ringrazia Maria Mencarini in qualità di Presidente del Comitato di Partecipazione AV1 e Unione Cechi.

