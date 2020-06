PESARO «Una grande amarezza perché ci sta tutto ma non un'accusa così brutale che sottintende una sorta di speculazione su una tragica pandemia. Un unico obiettivo ristabilire la verità dei fatti». Così il virologo Roberto Burioni annuncia la querela nei confronti de Le Iene. «Sono molto addolorato per quanto affermato sul mio conto e sulla mia persona dalla trasmissione televisiva Le Iene. È stata messa in discussione la mia professionalità e sono stato accusato di conflitti di interesse su una malattia gravissima, che ha portato lutto e dolore agli italiani. In tutto questo, pensate che non sono stato nemmeno interpellato. Se l'inviato de Le Iene lo avesse fatto sono certo che si sarebbe reso conto della verità e quel servizio non sarebbe andato in onda. La mia storia di vita professionale parla per me. Non ho alcun interesse in cure, terapie, vaccinazioni contro Covid-19. Non solo non possiedo nessun brevetto su anticorpi monoclonali contro Covid-19, ma nessun progetto di ricerca che anche lontanamente possa riguardare questo tipo di molecole potenzialmente utili contro Covid-19 è collegato alla mia persona. Mi sono rivolto all'avvocato Fabio Anselmo per chiedergli un'unica e per me fondamentale cosa: ristabilire la verità. L'avvocato ha accettato il mandato e lo ringrazio di cuore. Ho accettato tante critiche. Questa, tuttavia, la percepisco fortissimamente ingiusta».

