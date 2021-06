PESARO Un sondaggio per il Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2021 realizzato a marzo scorso rivela che il turista gourmet sceglierebbe le località di mare «come porta di accesso per partecipare a esperienze enogastronomiche memorabili nell'entroterra». E di esperienze memorabili, il Pesarese non ne manca. A Fossombrone ad esempio lo chef Luca dell'Osteria Zanchetti propone un trekking urbano e fornisce uno zaino super attrezzato con menù gourmet. «L'anno scorso svela abbiamo avuto un centinaio di buongustai che, mappa alla mano, hanno visitato la nostra città mentre questa stagione, lo zaino è richiesto per altre mete». Come per il tour in canoe alle Marmitte dei Giganti con le guide ambientali della Macina. Una formula, sport-gourmet, collaudata da tempo sul Monte Nerone dai fratelli Dormicchi. Ogni anno, Gianluca porta per cime e per valle centinaia di escursionisti che, a fine percorso, assaggiano un picnic da buongustai firmato dallo chef Roberto Dormicchi, docente all'alberghiero di Piobbico e titolare del blog di cucina Triglia di bosco. Poi, c'è il turismo per cantine, esperienziale per definizione, che lo diventa ancora di più con il wine training, il fitness tra i grappoli alla Cantina Mariotti a Montemaggiore al Metauro. Un'idea del sommelier Ivan Filanti con il supporto del trainer Piero Viola dell'Asd La Fenice di Sassocorvaro. L'obiettivo è fare esercizi tra i filari, a contatti con il territorio, raccontare la terra, l'azienda e i suoi vini, assaggiarne il carattere e delle tipicità». Coinvolgere i luoghi del prodotto comunque è prassi consolidata d Acqualagna dove si organizzano la caccia al tartufo. «Siamo stati i pionieri svela Giancarlo Marini di Marini Tartufi con il Tartour a servizio di vari Tour Operator. Visita guidata alla tartufaia, informazioni sulla coltivazione, la trasformazione, un corso per cucinare il tubero, una degustazione guidata e anche una visita al museo del tartufo». La formula ha successo: in media, arriva un pullman a settimana. «L'anno scorso, senza i stranieri, non è stato una grande stagione confessa Marini - ma quest'anno arrivano delle prenotazioni». Un' altra esperienza è affinare formaggi. Si svolge in una grotta di tufo presso la Rocca di Mondavio. Lo propone Affinità Elettive che impara al turista come nascono pecorini affinati con fieno, fiori, foglie, vino, crusca e pepe.

