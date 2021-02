PESARO Un focolaio Covid si è sviluppato in una delle aree di degenza della Psichiatria di Area Vasta 1 a Muraglia. Ma non è questo l'unico caso fra i degenti più fragili. Un cluster recente interessa anche una struttura di comunità cittadina, che ospita pazienti psichiatrici. I contagi si sarebbero diffusi nel giro di pochi giorni fra pazienti e operatori sanitari e sociosanitari. Il direttore di Area Vasta 1, Romeo Magnoni, conferma la presenza di un cluster, rimarcando che la situazione è comunque sotto controllo, e i casi di positività sono stati già isolati e circoscritti, mentre gli operatori sono entrati in quarantena fiduciaria. Il focolaio secondo alcune prime informazioni che trapelano dall'interno del reparto del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, si sarebbe sviluppati dopo alcuni trasferimenti di degenti da una struttura ospedaliera all'altra, ma pare senza averli sottoporli al tampone da un passaggio all'altro. Non si conosce con esattezza il numero dei degenti fragili colpiti dal virus. Il Distretto sanitario in concerto con il Dipartimento di Prevenzione ha provveduto a trasferire i pazienti positivi dalla Psichiatria di Muraglia alla Psichiatria Covid Marche Nord del polo ospedaliero di Fano, dove sono presenti posti letto adeguati e personale dedicato per l'assistenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA