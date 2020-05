PESARO Un'App da scaricare sul proprio tablet o smartphone per affrontare la fase 2 dell'emergenza Covid in sicurezza, via via che riapriranno le attività al pubblico e i pesaresi torneranno a frequentare lungomare e locali. E' questo il senso del bando comunale che scade il 21 maggio prossimo per un'App che risponda alle esigenze e alle richieste più frequenti dei cittadini. Consapevole che sono sempre di più le domande di soggetti che promuovono applicazioni simili, provenienti da ogni parte d'Italia, il sindaco Ricci e l'assessore alle Attività economiche Francesca Frenquellucci, colgono l'opportunità in vista delle riaperture di bar, ristoranti, locali e attività del settore turistico-ricettivo. Serve allora muoversi in sicurezza, indirizzando il cittadino, e laddove i controlli potrebbero non arrivare ecco allora che serve un aiuto in più dalla tecnologia. L'App sarà gratuita per chi vorrà usufruirne, spiegano l'assessore Frenquellucci e Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale, che ne ha curato l'aspetto innovativo e tecnologico. Si parte dalla App per favorire e indirizzare l'utente a un accesso responsabile alle spiagge ad altre che segnalano i luoghi più affollati ed eventuali assembramenti, fino ad altre applicazioni ancora che potrebbero essere utili ad attività commerciali e di pubblico esercizio per i servizi a domicilio o la prenotazione dei posti disponibili nei locali e negli stabilimenti sulla spiaggia. Riferisce l'assessore Frenquellucci: «L'idea è metterci a disposizione delle attività per dare sostegno ai nostri operatori post emergenza. Parliamo per esempio degli stabilimenti balneari, dove con un'App si potrà prenotare l'ombrellone o la pausa pranzo al ristorantino in zona mare, oltre alle possibilità e ai percorsi per accedere sugli arenili liberi con una segnalazione in tempo reale di eventuali assembramenti, che avvisano il cittadino-utente, consigliandolo di spostarsi altrove. Dall'altro l'App che intendiamo proporre andrà a beneficio anche dei gestori di ristoranti e chioschi per supportarli nei servizi di consegne a domicilio e take away, e infine l'App potrà essere utile anche ad enti locali come Comune, polizia municipale, nella gestione del post emergenza, per pianificare misure di distanziamento sociale e verificare, laddove non è possibile avere un presidio fisso di controllo, l'eventuale afflusso di persone o assembramenti da una zona all'altra della città, nei parchi o in altri spazi pubblici e nei locali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA