PESARO Ultimati i lavori di sistemazione del parcheggio di Villa Marina, «un intervento lampo che ci consente di garantire, già dal primo weekend di giugno, la sosta gratuita di 160 auto nella zona di Ponente di viale Trieste» precisano il sindaco Matteo Ricci e l'assessore all'Operatività Enzo Belloni. Iniziate tre giorni fa le operazioni nell'area acquistata dal Comune, hanno previsto il ripristino del progetto «già sperimentato lo scorso anno, con degli ottimi risultati». Lo spazio di sosta aperto H24, viene inoltre migliorato grazie all'impianto di illuminazione; alla sistemazione della segnaletica; alla disposizione di new jersey in cemento nel lato vicino alla piscina per evitare la sosta selvaggia e di funicelle a delimitare i restanti posteggi «in attesa degli interventi definitivi che saranno fatti al termine della stagione» e che «ci permetteranno, a partire dalla prossima primavera, di destinare anche delle postazioni ai camperisti». Un'operazione che completa anche la visione dell'Amministrazione comunale che punta tutto sul «regalare più spazi ai pesaresi e alle attività e a ripensare la mobilità della zona porto e lungomare grazie anche alla pedonalizzazione e all'allestimento di viale Trieste»

