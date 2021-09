PESARO Tutti bravi nella gestione virtuosa dei rifiuti urbani ma i piccoli Comuni decisamente di più. Nel rapporto tra il rifiuto totale prodotto e quello raccolto in modo differenziato, hanno superato nel 2020 e alla grande - la media provinciale del 72,4%, tra l'altro di un punto superiore a quella regionale del 71,4 %. Dato che, già di per sé, è un bel record. In vetta alla classifica, Lunano con 87% che si distingue con Montelabbate per la raccolta della carta che supera 150 kg/abitante e, con Frontino, è campione di plastica (circa 100 kg/abitante). Nel piano d'ambito provinciale sono 14 i comuni pesaresi che hanno superato l'80% nella raccolta differenziata. In cima Lunano seguito da Piandimeleto (85,34%) e Gradara (84,84%). Poi, Montecalvo in Foglia (83,57), Montelabbate (82,91), l'ex medaglia d'oro 2019 Terre Roveresche (81,3) seguito da Petriano (81,99), Sassocorvaro-Auditore (81,21), Sant'Angelo in Vado (80,9), Mombaroccio (80,8), Mercatello sul Metauro (80,81), Fermignano (80,55), Fratte Rosa (80,47) e Mondolfo (80,1). Una percentuale non facile da raggiungere considerando che vanta oltre 14mila abitanti ed è pure un comune turistico. Fanalini di coda: Carpegna (51,1), Monteciccardo (49,8) e i due comuni che andranno in Romagna Montecopiolo (49,8%) e Sassofeltrio (47%). Per le previsioni, il piano d'ambito prevede che nel 2026, 33 comuni avranno una raccolta differenziata che supererà l'80% e 18 del 70%. Per capire, il trend, vanno considerati, senza farsi ingannare, i rifiuti pro capite. Perché se è vero che nel 2020, la media provinciale è di 535,32 kg, ben 50 kg in meno se si raffronta al 2019, va tenuto conto dell'effetto lockdown. «Può fa notare il Catasto dei Rifiuti dell'Assam - aver indotto a consumare meno, riutilizzare di più, e il fatto che si usciva poco a non comprare prodotti non fondamentali». Un 2020 difficile da replicare che spiega il perché, nel 2026, la media stimata è di 550,43 chili che il piano d'ambito vuole tenere sotto controllo con delle politiche pro-compostaggio domestico, pro riuso, contro lo spreco di cibo e promuovendo l'acqua alla spina.

