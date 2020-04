PESARO Tutela per imprese e tutti i lavoratori della filiera turistica, detrazioni fiscali e interventi di sviluppo economico per incentivare la ripresa, costituzione di un fondo di emergenza nazionale. Questi i temi principali affrontati in un incontro tra Inside Marche, l'associazione dei tour operator, la sottosegretaria con delega al turismo, Lorenza Bonaccorsi, insieme ad Alessia Morani (Sottosegretaria al Mise). Gli operatori di Inside Marche hanno ribadito importanza di tutelare un settore che più degli altri ha risentito della crisi e che non ripartirà subito una volta finita l'emergenza. Sono state avanzate diverse richieste prioritarie, misure essenziali per gli operatori del turismo, tra le quali: prolungamento indennità Inp, almeno fino a stato emergenza come decretata dal Governo; estensione durata credito imposta su affitti per prossimi mesi ed estensione a tutte le categorie almeno fino al 31 dicembre; istituzione di un fondo di emergenza nazionale sul turismo (come creato in altri paesi Ue) sulla base del decremento di fatturato durante periodo di emergenza coronavirus; prolungamento cassa integrazione in deroga almeno fino al 31 dicembre per i dipendenti, il vero capitale umano. Un incontro proficuo che getta le basi per un'interlocuzione costante sulle scelte che riguardano la filiera turistica. La sottosegretaria Morani sta seguendo in particolare lo snellimento delle procedure bancarie per consentire alle aziende un più rapido accesso al credito e la sottosegretaria Bonaccorsi ha dimostrato disponibilità all'ascolto dei tour operator, confermando le misure messe in campo dal Governo, ovvero un pacchetto di interventi specifici per il turismo che vanno dal bonus vacanze (che dovrebbe prevedere l'utilizzo degli intermediari agenzie e tour operator per poter essere utilizzato dalle famiglie italiane) all'estensione del credito imposta sulla perdita di fatturato ad una organizzata campagna di rilancio dell'immagine del paese in coordinamento con tutte le Regioni dopo l'emergenza. Ha confermato inoltre che è in corso una trattativa tra l'Italia e l'Europa per l'inserimento di misure ad hoc per il turismo come un fondo di emergenza nazionale. Si è convenuto infine che occorre realizzare urgenti azioni volte a favorire investimenti in processi di qualificazione e d'innovazione strutturale e digitale delle imprese, soprattutto quelle del comparto ricettivo e dell'intermediazione.

