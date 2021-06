PESARO Tre giorni di evento, 38 nazioni partecipanti, 180 ginnaste in gara, 355 componenti delle delegazioni internazionali che hanno generato 3.680 presenze alberghiere durante la manifestazione (delegazioni, giudici, superior juri e media), 35 media nazionali ed internazionali accreditati, 51 volontari, 72 giudici e picchi di 450.000 spettatori televisivi. Sono alcuni numeri della dodicesima edizione della World Cup di Ginnastica ritmica Pesaro 2021 che si è svolta alla Vitrifrigo Arena dal 28 al 30 maggio. Il primo evento ospitato all'Arena dopo l'emergenza sanitaria doveva rappresentare la ripartenza di un territorio anche in vista della stagione turistica ormai alle porte e così è stato. Le ginnaste delle nazioni più forti al mondo sono salite in pedana ed hanno assicurato un grande spettacolo. Ottimi i risultati ottenuti dalle farfalle azzurre che hanno vinto due medaglie d'oro nelle finali di specialità. E molto bene è andata anche la diretta tv di La7: il picco è stato raggiunto alle 18 con 450.000 spettatori per uno share del 3,7%. Un successo che poggia le basi sulla professionalità dello staff della Vitrifrigo Arena che, in questa edizione, ha dovuto adeguare l'impianto e l'organizzazione alle disposizioni anti-Covid e ai protocolli sanitari definiti dalla Federazione di Ginnastica (quasi un migliaio di tamponi testati nella bolla dell'Arena senza riscontrare alcun caso positivo) e alle esigenze dell'apparato di sicurezza, rese ancora più importanti a causa delle tensioni in Medio Oriente che hanno reso necessaria, tra le altre cose, una scorta dedicata per le delegazioni di Turchia ed Israele. «Un grande risultato organizzativo perché l'evento - commenta la presidente del C.O.L Turismo&Sport Paola Porfiri Ma anche un ottimo risultato sportivo date le ottime prestazioni fornite dalle farfalle azzurre salite sul gradino più alto del podio sia nell'esercizio delle 5 Palle sia in quello dei Tre cerchi e Due paia di clavette». «Un evento che ha generato un indotto economico per il territorio significativo: la ripartenza della Vitrifrigo Arena ha segnato davvero la ripartenza in vista della stagione turistica commenta il presidente di Aspes spa Luca Pieri Merito di una filiera istituzionale che ha sostenuto l'evento, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport alla Regione fino al Comune, della collaborazione con le Forze dell'Ordine che ha permesso di garantire gli standard di sicurezza richiesti e delle capacità organizzative dello staff che gestisce l'Arena. Un gioco di squadra che genera economia e promuove Pesaro e le Marche in tutto il mondo».

