PESARO Test sierologici, la Cna di Pesaro e Urbino è già pronta con un primo consistente campione di imprese e loro dipendenti ad effettuare tremila test: si parla di circa 3mila lavoratori. Si tratta di un imponente screening che possa garantire una ripresa di molte attività produttive e di servizio nella massima sicurezza per la cosiddetta Fase 2. Attraverso il contributo di Master Quality - la società della Cna specializzata in prevenzione e sicurezza sul lavoro l'associazione degli artigiani ha chiesto infatti nei giorni scorsi l'autorizzazione alla Regione Marche per poter avviare il più presto possibile un'operazione di controllo capillare, su base volontaria, del personale delle imprese associate. L'obiettivo è individuare se il soggetto sottoposto ad analisi (un prelievo di sangue), ha sviluppato o meno gli anticorpi contro l'agente infettivo del Covid19. Cosa che può garantire - allo stato attuale delle conoscenze mediche - il ritorno al lavoro del dipendente con un buon margine di sicurezza e tranquillità. Si tratta della prima operazione di massa effettuata su un campione di aziende dislocate in diverse località della provincia. L'analisi verrà effettuata nella massima sicurezza presso il laboratorio Biolab di Montecchio di Vallefoglia che aderisce al progetto. Nella seconda fase si prevede l'esecuzione del tampone ai soggetti risultati positivi ai test di screening per la conferma della positività e la ripetizione, dopo 15-20 giorni, dei testi sierologici ai dipendenti che invece sono risultati negativi. «Questo in modo da poter ridurre il più possibile il rischio di incorrere nei cosiddetti falsi positivi e falsi negativi», afferma il dottor Simone Sinapi, che ha contribuito in prima persona alla stesura del progetto quale medico competente e collaboratore della Cna provinciale. Per Moreno Bordoni segretario della Cna e il direttore della Master Quality, Massimiliano Luchetti «Si tratta di un'iniziativa unica di prevenzione che si avvale anche della preziosa consulenza del direttore sanitario dottor Massimo Mosca e dei medici del lavoro della struttura. Un tipo di test che potrà garantire una ripresa certa e in sicurezza dell'attività delle nostre imprese». Dal governo si attendono precisazioni su una procedura standard. Ma intanto si parte. «Abbiamo chiesto da subito l'interlocuzione e l'autorizzazione della Regione Marche per poter effettuare quanto prima i test. A questo riguardo desideriamo ringraziare il vicepresidente del consigliere regionale Renato Claudio Minardi e il consigliere Andrea Biancani che si sono adoperati in questi giorni affinché lo screening possa partire nel più breve tempo possibile».

