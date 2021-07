PESARO Sul portale del Tar Marche il ricorso contro l'Amministrazione comunale e l'istituzione dell'isola pedonale urbana di viale Trieste, presentato da Beatrice Gabrielli, dell'hotel Ambassador, che ritiene di essere penalizzata dal provvedimento che di fatto impedisce ai suoi clienti di raggiungere con mezzo proprio l'hotel. L'Amministrazione ora si difende e lo fa con una propria memoria difensiva. Il ricorso presentato dall'Ambassador (udienza fissata il 7 luglio) chiede di fatto l'annullamento della delibera di giunta del 4 maggio scorso sulla regolamentazione della circolazione viaria e della sosta nei tratti di viale Trieste oggi isola pedonale. L'Amministrazione già in data 9 giugno scorso, ha presentato tramite il servizio di Avvocatura comunale alla segreteria del Tar Marche, una relazione di chiarimenti con allegata documentazione tecnica e fotografica. Il servizio Lavori Pubblici e Viabilità esclude nella relazione prodotta dai legali, qualsiasi situazione penalizzante, come invece lamenta la titolare dell'hotel, che ricordiamo si trova proprio al centro dell'isola pedonale. Nel dettaglio il legale dell'Amministrazione comunale, precisa che nell'attuale Apu, area pedonale urbana, oltre all'Ambassador sono presenti altri tre hotel (Caravelle, Cruiser e Napoleon) e l'accesso sarebbe comunque garantito senza particolari limitazioni orarie. Quanto all'hotel Ambassador che si trova all'angolo fra viale Trieste e viale Da Vinci, anche il turista - si precisa nella relazione - può immettersi comunque dall'ingresso carrabile dell'hotel, direttamente nel garage sotterraneo, che si trova alle spalle. In sostanza l'Amministrazione sostiene che l'istituzione dell'area pedonale, non ha creato condizioni discriminatorie per l'Ambassador, dal momento che sono state rispettate anche per tutti gli altri hotel presenti nell'area, le stesse condizioni e regole per l'accesso. Il diniego: prima ancora, il 13 maggio si era tenuto un primo incontro fra la direzione dell'hotel e l'Amministrazione con la proposta dei tecnici alla mobilità e al traffico proprio per venire incontro alle richieste dell'Ambassador sulla possibilità di ottenere a pagamento una concessione di suolo pubblico dedicata, proprio in via Da Vinci alle spalle dell'hotel e adiacente al passo carrabile d'ingresso. Soluzione non accettata dalla titolare sostenendo che la zona pedonale consente l'accesso ai soli residenti e ai tassisti fino alle ore 19, mentre non permette l'accesso diretto ai clienti delle strutture.

