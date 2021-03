PESARO Sul fronte delle vaccinazioni con il siero AstraZeneca la tensione continua a salire alimentata da alcuni decessi post inoculazione e dalle frequenti reazioni registrate anche sul nostro territorio. Tra coloro ai quali è stato destinato questo vaccino (personale scolastico e del palazzo di Giustizia, polizia e una piccola fetta di anziani) le reazioni febbrili sono state molteplici e seppure mezzo mondo si stia interrogando nessuna evidenza invita alla paura. Nel giorno (ieri) in cui l'Irlanda ha sospeso l'utilizzo di AstraZeneca, il Piemonte, dopo lo stop precauzionale per la morte a Biella di un insegnante, ne ha ripreso l'utilizzo con la chiosa di Pierpaolo Sileri: «Vaccino sicuro ed efficace, me lo farei subito».

Resta il fatto che in questi giorni moltissimi anziani si sono recati nei punti vaccinali e appena hanno capito che c'era disponibilità di AstraZeneca se ne sono andati. Le 1800 dosi del lotto ritirato Abv2856 hanno contribuito a creare preoccupazione. Ma il segretario del sindacato Fimmg medici di base Dario Bartolucci invita alla calma.

«E' stato un ritiro cautelativo, ma le conseguenze sono tutte da verificare. Anche con anti influenzali c'erano stati casi di reazioni avverse. L'Astrazeneca non ha conseguenze particolari. Ci sono effetti collaterali come febbre, dolori muscolari, linfonodi ascellari, ma niente di grave. I pazienti possono stare tranquilli. Riceviamo diverse chiamate in merito, ma consigliamo di farlo, senza preoccupazioni. E' chiaro che la gente legge i giornali, vede la tv, ma si fidano di noi». Una preoccupazione che avrà effetti anche sulla campagna vaccinale. «Dovremo verificare se gli anziani sono disponibili alla inoculazione di AstraZeneca. Prima di andare magari a chilometri di distanza, aprire i flaconi e buttare via le dosi chiameremo per accertarsi se il paziente acconsente. Certo, il timore che si rifiutino c'è, dovremo fare delle telefonate prima, ma è bene smorzare i toni e far capire che questo vaccino è sicuro. In questo senso faremo anche overbooking negli elenchi, in modo che se qualcuno non fosse disponibile avremo altri pazienti pronti a farlo».

Luigi Benelli

