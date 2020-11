PESARO Sul fronte Covid incombe il fine settimana solitamente più a rischio in fatto di assembramenti e trasgressioni. Domani si terrà in Prefettura una riunione del coordinamento di sicurezza e potrebbe essere quella l'occasioni per adottare eventuali ordinanze restrittive. Intanto i sindaci riflettono: l più loquace tra i sindaci - su questo tema - è Matteo Ricci: «Aspetto di confrontarmi domani mattina (oggi ndr) con il prefetto capire bene quali azioni mettere in campo. Certamente lo scorso fine settimana abbiamo registrato un affollamento eccessivo nell'asse via Branca, via Rossini, e per il bel tempo, anche sul lungomare. Vorrei evitare però di chiudere piazze o strade perché si rischia di portare il problema altrove». Anche il sindaco di Fano Massimo Seri attende il confronto con il prefetto ma aggiunge: «Al momento non sono previste nuove ordinanze restrittive anche se sono possibili cambiamenti prossimi giorni». Nessuna restrizione in vista nemmeno per i cittadini di Mondolfo e di Pergola. Lo hanno chiarito i sindaci Nicola Barbieri e Simona Guidarelli: «Al momento non sono previste ordinanze». Prende tempo anche il primo cittadino di Maurizio Gambini che salvo novità nell'incontro in Prefettura non intende imporre nessuna restrizione. «le misure adottate per arginare gli assembramenti del giovedì degli studenti funzionano in generale e mi sembrano molto efficaci». Chiude Gabriele Bonci sindaco di Fossombrone: «Non adotterò altre restrizioni anche se ho già chiesto maggiori controlli alle forze dell'ordine soprattutto per il sabato pomeriggio che credo sia la fascia più a riachio».

