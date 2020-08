PESARO Stanno per iniziare i campionati sportivi ed emerge il problema della capienza degli impianti. Una situazione molto complicata, visti anche gli ultimi sviluppi dell'emergenza virus. Ma secondo Enzo Belloni, fondatore di Una Città in Comune, non tutto è perduto. «Alleno da sempre squadre di basket - esordisce - e so bene quanto siano importanti gli spettatori. I giocatori sentono la presenza del pubblico. Sento dire che il nostro palas non dovrebbe ospitare più di 200 spettatori, per ogni partita in casa della Vuelle Carpegna. La società ha fatto i calcoli: lasciando sedere gli spettatori nella Vitrifrigo Arena disposti una fila sì e una no, e tenendo due posti liberi tra uno spettatore e l'altro, quindi nel pieno rispetto delle distanze interpersonali, si ottiene una capienza di 2.700 persone, utilizzando tutte le tribune. Il Governatore Ceriscioli ha mostrato determinazione e coraggio, quando ha deciso la chiusura delle scuole. A me piacerebbe che riuscisse a parlare con il Governo per fare valere le nostre ragioni. Mi auguro che tutti i tifosi facciano sentire la loro voce, per aiutare la squadra ad ottenere questa prima, importantissima vittoria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA