PESARO Sono già impegnati nelle vaccinazioni a domicilio a supporto della medicina generale anche i medici Usca di continuità assistenziale per recuperare quei pazienti fragili e over 60 non ancora vaccinati. Se da un lato sono stati resi noti dalla Regione i numeri dell'ultimo report aggiornato all'ultima settimana per l'attività delle équipe mediche territoriali, dall'altro i medici di famiglia come osserva il medico coordinatore dell'équipe di Pesaro Danilo De Santi, fanno appello alla vaccinazione diffusa per evitare il rischio di piccoli focolai famigliari. Sono 889 ad oggi pazienti vaccinati a domicilio di cui 294 prime somministrazioni, mentre in tutto il Distretto sanitario si è raggiunta quota 6mila somministrazioni complessive di cui 3.500 sono le prime dosi. Meglio di noi, fa la medicina generale di Fano, che ha raggiunto in una settimana le 1560 somministrazioni al domicilio e in tutto il Distretto sanitario territoriale sono stati vaccinati oltre 8mila soggetti di cui 4.800 prime dosi. «Medici di famiglia, che stanno recuperando nelle ultime settimane anche una fetta di propri pazienti o fragili al domicilio ultrasessantenni, che per vari motivi non si erano ancora vaccinati osserva la Direttrice del Distretto di Pesaro, Esposto laddove non arriva la medicina di gruppo, sono operativi i medici Usca, due unità per il territorio che su indicazione del medico di famiglia, stanno somministrando la prima dose a pazienti fragili di più giovane età o over 60». Numeri alla mano, finora in tutto il Distretto di Pesaro non si sono raggiunti i mille vaccinati fra i 60-69 anni rispetto agli over 70 e ancora più bassi sono i numeri dei vaccinati aggiornati all'ultima settimana per le fasce 20-29 e 30-39 anni, segnale questo di una situazione di stallo sulla copertura vaccinale proprio per la fascia giovane, dove parliamo di 184 soggetti over 30 e soli 117 vaccinati sopra i 20 anni. «La tendenza anche fra i miei pazienti commenta De Santi famiglie e giovani coppie con figli, vede rimandare la prima somministrazione direttamente a settembre, come se ci fosse la convinzione che posticipato dopo l'estate, il siero sia più efficace o duri più a lungo. Convinzione però del tutto sbagliata perché comunque il virus circola e colpisce i non vaccinati. È questo il caso di un mio paziente di 35 anni non ancora vaccinato, ma risultato positivo negli ultimi giorni e preso in carico dalle Usca. Per ora è un caso isolato e monitorato ma preoccupa il fatto che nella sua famiglia, gli stessi genitori e la giovane fidanzata non siano ancora vaccinati».

