PESARO Sono 9 i decessi legati al Covid registrati tra mercoledì e giovedì nelle Marche. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione si tratta di 4 uomini e 5 donne, tra 67 e 97 anni, tutti con patologie pregresse. Le vittime erano residenti a Civitanova Marche, Senigallia, Servigliano, Petritoli, Porto San Giorgio, Fossombrone, Fabriano. Tra loro anche una donna di 85 anni di Agrigento. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 1.685. Pesaro su questo fronte - nonostante la giornata di respiro - mantiene drammaticamente il record dei decessi. Basti pensare che dal primo all'8 gennaio sono morte a Pesaro 39 persone mentre ad Ancona, tra il 19 dicembre e il 7 gennaio sono stati 50 i decessi registrati. Anche il dato assoluto non fa sconti alla gravità con cui la pandemia sta colpendo la provincia. Dei 1.685 decessi registrati in totale dall'inizio dell'emergenza, 717 sono del nostro territorio contro i 394 della provincia di Ancona, la più affine per numero di residenti. Nel computo anche i decessi di persone residenti fuori regione che comunque sono solo 15.

Si tratta di persone con patologie pregresse al 95% e di età media di 81 anni. Per capire le proporzioni Macerata conta 282 morti, Fermo 135 e Ascoli Piceno 142. Dunque la morsa del covid sulla nostra provincia non si allenta neanche in visione della terza ondata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA