PESARO Simone Finzi (nella foto), giovane medico di Pesaro, parte domani per l'Etiopia, dove lavorerà per sei mesi nell'ospedale di Wolisso insieme a Medici con l'Africa Cuamm. Trent'anni, specializzando in ortopedia ad Ancona, alcuni anni fa era già stato in Burundi per un breve periodo. Parte dopo un mese esatto dal matrimonio con Lucia, che aveva condiviso con lui anche la prima esperienza in Africa. «Ho sempre voluto tornare in Africa come medico racconta Simone Finzi e il progetto di Medici con l'Africa Cuamm è perfetto per questo scopo: potrò passare sei mesi della mia specializzazione affiancando un tutor locale, imparando molto sulla medicina negli ospedali a risorse limitate e mettendo a disposizione le conoscenze acquisite in Italia. Avrei voluto partire con Lucia, ma lei inizierà la sua specializzazione in Italia nei prossimi mesi, quindi sarebbe stato difficile far coincidere i tempi. Spero comunque mi possa raggiungere per condividere parte di questa esperienza in Africa, che sarà certamente importante anche dal punto di vista umano». Simone Finzi parte grazie a un accordo tra Medici con l'Africa Cuamm e l'Università Politecnica delle Marche, con il sostegno del professor Antonio Pompilio Gigante, direttore della scuola di ortopedia e traumatologia. Nel quadro del progetto Jpo, riservato agli specializzandi in medicina italiani, potrà vedere riconosciuti i sei mesi di servizio in Africa come parte integrante della propria formazione. In Etiopia negli ultimi mesi l'organizzazione ha lavorato intensamente per mettere in sicurezza gli ospedali e le comunità in cui è presente, contro il Covid-19, che minaccia anche l'Africa. È possibile sostenere Medici con l'Africa Cuamm con una donazione possibile online su wwww.mediciconlafrica.org..

