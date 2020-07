PESARO Sicurezza, domani l'audizione in commissione del comandante Galdenzi e dell'assessore Pozzi. E la prefettura istituisce l'Osservatorio per la legalità. Sono due i fronti scaturiti dal patto per la sicurezza firmato la scorsa settimana a Palazzo Ducale alla presenza del viceministro degli Interni Matteo Mauri. Da una parte il dibattito scaturito intorno ai dati forniti dal viceministro, con un calo generali dei reati del 20% negli ultimi cinque anni. Il segretario di Fratelli d'Italia Nicola Baiocchi nel commentare che questi dati non rispecchiano la realtà, ha chiesto nei giorni scorsi la convocazione della commissione sicurezza. Lunedì in consiglio comunale si è scusato in quanto nel frattempo non si era accorto che la commissione era già stata convocata. Ad occuparsene è il presidente della nona commissione Vittorio Petretti (Forza Pesaro-Ungranbel po') che ha fissato la riunione per domani mattina alle 9,15. Il prefetto Vittorio Lapolla, arrivando all'altro fronte, come aveva anticipato al patto per la sicurezza, ha istituito l'Osservatorio provinciale per il monitoraggio delle misure di sostegno sociale, economico e finanziario e per la promozione della legalità nel periodo post emergenza da Covid-19.

