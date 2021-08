PESARO Si ricorda che sul territorio è in vigore l'accordo nazionale sui prezzi calmierati per il tampone antigenico rapido nelle farmacie. A seguito di questo accordo, il costo del tampone antigenico rapido è passato quindi da 18 euro (costo concordato in virtù di un'intesa tra Regione Marche e Farmacie) a 15 euro, fino al 30 settembre. Per i minori nella fascia di età 12-18 anni lo Stato interviene con 7 euro per cui il costo del tampone viene ridotto a 8 euro. Si stanno acquistando tamponi rapidi salivari per procedere ai test nelle scuole e con riguardo a persone che hanno particolari situazioni di disagio con il sistema tradizionale. Anche il rilascio del Green pass è tra i servizi offerti nell'adesione al protocollo nazionale per l'esecuzione di tamponi rapidi a prezzi calmierati. Per quanto riguarda i vaccini su base provinciale invece a breve si passerò da 25 a 30 farmacie che portano avanti la campagna vaccinale. A Pesaro, oltre a qualche privata, come l'Antonioli, ci sono le farmacie comunali gestite da Aspes come Soria o via Andrea Costa. Per quanto riguarda Fano sono già aperte le prenotazioni per le vaccinazioni che si svolgeranno presso la farmacia comunale di Aset Spa situata all'interno del centro commerciale FanoCenter a partire da giovedì 9 settembre. Per prenotare basta presentarsi presso una delle Farmacie Comunali di Aset Spa. Come già avvenuto finora, basterà fornire pochi dati: nome, cognome, data di nascita e numero di telefono. La data e l'ora della vaccinazione verrà comunicata all'istante dallo stesso farmacista secondo le disponibilità. Sempre in farmacia è disponibile anche la modulistica che, il giorno dell'appuntamento, andrà presentata al farmacista già compilata insieme alla tessera sanitaria. I vaccini, resi disponibili dal Servizio Sanitario regionale, consentono di far fronte a un numero indicativo di 60 vaccini a settimana per farmacia. Infine si ricorda che i tesserati delle Federazioni sportive dal 16 agosto possono accedere direttamente, senza prenotazione, ai Punti vaccinali di Popolazione operanti nel territorio regionale. Un altro obiettivo della campagna vaccinale per i tesserati delle Federazioni sportive, delle discipline associate e degli Enti di Promozione Sportiva è infatti quello di rendere maggiormente sicuri gli impianti sportivi nei quali si svolgeranno sia le attività di preparazione e allenamento sia degli eventi sportivi che, nelle misure definite dalle autorità competenti, potrebbero essere nuovamente aperti al pubblico.

