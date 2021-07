PESARO Si rafforza il patto fra stabilimenti balneari e vigilantes privati per aumentare la sorveglianza nelle zone più calde e già da questa settimana più uomini della security saranno impegnati nei controlli. Sul lungomare di Ponente spunta un'altra zona, all'altezza della pista di pattinaggio, che sta diventando nuova meta di ritrovo ogni sabato sera per comitive di ragazzi provocando disagi ai clienti delle strutture alberghiere vicine, dall'hotel Mare agli hotel Atlantic e Nettuno. Il punto sul nodo della movida eccessiva, potrebbe arrivare il prossimo 6 luglio nel corso di un consiglio direttivo Apa hotels. Il potenziamento: non basta più una sola guardia giurata il sabato sera, oltre l'una della notte, per contenere gli eccessi di centinaia di ragazzini, che si ritrovano fra i locali e l'ingresso alle concessioni di viale Nazario Sauro. Ma sono previsti due vigilantes privati in più a carico dei gestori degli stabilimenti balneari che ne hanno fatto richiesta per estendere il presidio di controllo fra il piazzale d'Annunzio e l'ingresso agli stabilimenti. Sì della Questura ad attivare a supporto della security privata un presidio degli agenti in borghese del nucleo anti-droga. Dopo gli episodi dello scorso sabato e le segnalazioni ripetute dei concessionari di spiaggia, è evidente che proprio in quella porzione di Levante il sabato sera il divertimento si fa incandescente, favorito da un abuso di alcol e all'esterno dei locali, anche dal consumo di sostanze o episodi di piccolo spaccio, già noti alle forze dell'ordine. Qui Ponente: il caos di ragazzini e compagnie si fa sentire anche fra l'ultimo tratto di viale Trieste e il porto. Ormai è un problema diffuso a tutto il lungomare, là dove ci sono attività di chioschi con musica, spesso a tutto volume, che attraggano giovani e giovanissimi. Paolo Pedini dell'hotel Napoleon ormai non è più il solo a portare all'evidenza di Amministrazione comunale il problema, che non coinvolge direttamente solo i gestori di chioschi e locali. Con lui ci sono anche i colleghi degli hotel Mare e Nettuno. La zona più calda presa di mira da una movida chiassosa e a rischio, quella fra gli stabilimenti balneari lato porto e la pista di pattinaggio. Marco gestore del Nettuno e Rita dell'hotel Mare ogni sabato notte sentono eccome gli strascichi delle comitive in continuo movimento, che si spostano da una zona all'altra alla vista di agenti e controlli.

