PESARO Si muovono le associazioni di categoria del comparto turistico di Confcommercio e di Confesercenti. Oggi alle 15 presso la sede della Confcommercio di Pesaro si terrà un summit. All'incontro, deciso dal presidente Federaberghi Luciano Cecchini e dal direttore Amerigo Varotti, saranno presenti i rappresentanti degli albergatori di Fano, Gabicce Mare, Pesaro, il presidente e il segretario di Confturismo Urbino, il presidente dell'Associazione provinciale ristoratori, i rappresentanti dei tour operator di Confcommercio, i segretari della Confcommercio di Fano, Pesaro e Urbino. Verrà esaminata la grave situazione di crisi determinatasi e valutate le richieste da presentare al governo ed alla Regione Marche nell'incontro già fissato per lunedì 2 marzo. Fra gli operatori turistici, che stanno subendo danni gravissimi ci sono anche le guide e gli accompagnatori turistici delle Marche associati a Federagit Confesercenti e la categoria denuncia il pressoché completo annullamento delle prenotazioni di servizi e la preoccupazione per quanto accadrà nella immediata stagione a venire. Pesano in particolare il blocco delle gite scolastiche, la chiusura di strutture museali e persino la sospensione delle domeniche gratuite nei musei statali.

