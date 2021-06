PESARO Si inaugurerà domani, giovedì 17 giugno, alle 18 l'opera ai caduti del Covid, un murale realizzato sul muro di cinta della caserma Aldo Del Monte proprio di fronte all'ospedale San Salvatore. «L'opera - così si è espressa la giunta - è in un punto nevralgico della città in quanto la location pensata, ovvero una parte del muro di cinta della Caserma Esercito - Forze Armate Aldo del Monte - 28° Reggimento Pavia, è collocata esattamente di fronte all'ospedale di Pesaro, costituendo così un luogo particolarmente idoneo per la rappresentazione simbolica della lotta al Covid». Il progetto consiste nella realizzazione di una riproduzione artistica (eseguita da Antonio Cammarano, artista milanese conosciuto come Tony Liquido, uno dei maggiori esponenti della street art figurativa in Italia) degli eventi tramite la realizzazione di un'opera d'arte urbana. La composizione evidenzierà il concetto di protezione messo in atto dalle persone impegnate nella sanità e nella protezione civile oltre che alcune figure professionali che si sono adoperate nei diversi settori- chiave della società. L'estetica del dipinto si ispira a Il quarto stato di Pellizza da Volpedo attraverso una citazione alla pittura figurativa e paesaggistica dell'800. I colori utilizzati saranno, ad eccezione delle figure in primo piano, colori caldi e naturali come le terre e gli ossidi sfruttati ampiamente nella pittura classica. L'opera si sta realizzando su pannelli di compensato marino sagomati e rifiniti con la stessa forma delle cornici murali, per poi essere congiunti tramite un sistema di fischer a parete nel rispetto del parere della Soprintendenza, ovvero senza intaccare il paramento murario retrostante ma la sola malta cementizia di collegamento in modo da essere completamente amovibili in qualsivoglia momento. Il murale ha ottenuto il parere positivo della Soprintendenza e l'autorizzazione del ministero della Difesa L'importo totale di spesa è pari a 22mila euro.

