PESARO Servono più parcheggi alla Celletta per la vaccinazione degli over 80, il Comune valuta un senso unico nella via del centro sociale Pino Monaldo, scelto come sede per la campagna vaccinale a Pesaro, per ricavare nuovi spazi per la sosta. E Belloni manda un messaggio a figli e nipoti: «Aiutate gli anziani a fare la domanda e a recarsi al punto per i vaccini». «Abbiamo valutato diverse opzioni insieme ad Asur e all'assessore Mila Della Dora, che sta seguendo tutte le operazioni per il Comune - riferisce l'assessore alla Protezione Civile e Viabilità Enzo Belloni - quella della Celletta è una struttura adeguata per gli spazi a disposizione, medici e funzionari di Asur hanno proprio bisogno di spazi particolari. C'è un triage per gli over 80 che devono vaccinarsi, un'area vaccino e un'area di uscita, dove bisogna aspettare 15 minuti per vedere se il vaccino può dare complicazioni. E' un sito a ridosso del centro, c'è stata grande disponibilità da parte del comitato di gestione e del presidente del centro sociale, è un punto che gli anziani di Pesaro conoscono. E' un quartiere servito, c'è anche la possibilità di andare al bar, a fare la spesa». L'assessore evidenzia che nella zona circostante al centro sociale, i parcheggi non mancano. Ma l'operazione è comunque corposa, considerando che tutti gli over 80 dei Comuni di Pesaro, Gradara, Gabicce, Tavullia, Montelabbate, Vallefoglia, Mombaroccio, si dovranno recare, per il vaccino, al centro sociale della Celletta. E quindi, bisognerà rafforzare, per il periodo delle somministrazioni, la viabilità e la sosta. «Dovremo, di concerto con la polizia municipale, valutare la viabilità - conferma Belloni - potremmo pensare a istituire un senso unico temporaneo lungo via del Cinema, per dare la possibilità alle auto di parcheggiare anche lungo la strada. Ci auguriamo che ci siano più adesioni possibili a questa bella iniziativa. Invitiamo tutti i cittadini a seguire i propri genitori e familiari nel percorso per la vaccinazione, perchè per una persona che ha più di 80 anni relazionarsi con i social e i siti non è così semplice. Ci vorrà collaborazione anche da parte dei medici di base, e soprattutto da parte di figli e nipoti, che devono attivarsi per sostenere questa iniziativa». Verrà pontenziata anche la cartellonistica con segnaletica informativa del Punto vaccini e le relative indicazioni per raggiungerlo. Segnaletica, che sarà visibili dall'Interquartieri alla Statale, in direzione nord-sud per facilitare le famiglie a raggiungere la postazione,

