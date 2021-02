PESARO Semaforo verde per la viabilità, ma servono strutture esterne per gli anziani che attendono il vaccino all'aperto. Martedì nel centro sociale ci saranno tre nuovi gazebo. Quando, ieri mattina, gli operatori sanitari hanno iniziato la somministrazione dei vaccini agli over80, c'erano già parecchi anziani, insieme ai propri familiari che li accompagnavano, fuori dal centro sociale della Celletta. Alcuni con il numerino della prenotazione negli orari successivi alle 10 e alle 11. Questo ha generato una situazione di intasamento all'esterno della struttura, che ha messo in evidenza la necessità di allestire gazebo per l'accoglienza. A metà mattina è arrivato l'assessore alla Protezione Civile Enzo Belloni, che, insieme al suo funzionario comunale Ugo Baiocchi, ha fatto un summit con il presidente del centro sociale Willer Montanari e il responsabile della Protezione Civile Ugo Schiaratura: lunedì mattina la Protezione Civile e il Centro Operativo del Comune allestiranno due gazebo, ciascuno lungo 10 metri, nel piazzale davanti al percorso vaccinale degli ultra 80enni. Un terzo gazebo, nel campetto da basket laterale, verrà sistemato dalla Croce Rossa. Saranno così pronti per martedì, quando riprenderanno le vaccinazioni. «Abbiamo trovato una bella giornata - dice Belloni - E' una bella giornata anche per chi si vaccina, speriamo che questo momento critico passi il prima possibile. E' andato tutto abbastanza bene, considerando che gli anziani sono molto più puntuali di noi. Non ci sono stati particolari problemi alla viabilità, attueremo gli aggiustamenti logistici con l'allestimento dei gazebo, che posizioneremo lunedì, per rendere lo spazio esterno più accogliente e proteggere gli anziani dalle condizioni meteo meno favorevoli, se si dovessero verificare. I medici stanno andando veloci, gli amministrativi devono compilare cinque fogli. Ho notato che ogni anziano è accompagnato da un figlio, i figli aiutano i genitori, è molto bello». Belloni anticipa che «c'è la disponibilità di utilizzare altri spazi, arrivata dall'Ancescao, e anche i Testimoni di Geova hanno messo a disposizione la loro sede in via Togliatti. C'è massima collaborazione e disponibilità da parte di tutti».

