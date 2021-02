PESARO Secondo Gianluca Busilacchi, ex consigliere regionale responsabile nazionale della sanità di Articolo 1, le differenze nelle politiche sanitarie tra le Regioni negli ultimi vent'anni sono diminuite, perché ora ci sono meno risorse finanziarie e più scelte vincolate da direttive nazionali, come il decreto ministeriale 70. E soprattutto perché «oggi la classe politica locale ha un minore gradiente politico nell'incidere sulle scelte strutturali - ha sottolineato Busilacchi nel dibattito online organizzato dal forum Pietro Greco -. Le decisioni di oggi della politica regionale sono decisioni di struttura o di consenso. Quasi sempre sono decisioni di consenso come lo è stata quella dello screening di massa poco utile per la dinamica della pandemia». Luigi Agostini, ex responsabile di Fiom Cgil,per uscire dall'emergenza sanitaria ha rilanciato l'importanza di un efficace piano di vaccinazioni, sul quale Maffei ha evidenziato «i primi passi goffi della Regione» perché «non sono stati coinvolti i medici di medicina generale», che avevano partecipato alle vaccinazioni nelle Rsa, «i direttori di distretto hanno saputo all'ultimo momento che iniziava il programma vaccinale e sono state previste molte più sedi per fare lo screening, che non serviva, rispetto alle sedi per le vaccinazioni, che servono».

