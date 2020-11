PESARO Se il toto cosa succederà con l'atteso Dpcm del 3 dicembre riguarda ristoranti, negozi, piste da sci e chi più ne ha più ne metta per le palestre e per l'attività motoria in genere nulla di buono è all'orizzonte. E sono tanti, non solo i gestori degli impianti, ma anche i frequentatori e i medici stessi a rilevare che la mancanza di attività motoria non è una cosa salutare. L'attività motoria e quella sportiva di base restano infatti consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall'art. 1, comma 9, lettera d) del Dpcm attualmente in vigore e queste norme resteranno tali anche nell'atteso Dpcm che verrà sformato il 27 dicembre, ovvero quando decadranno i limiti imposti da quello attualmente in vigore. La sensazione di molti è che quello contro la riapertura delle palestre sia una sorta di accanimento a danno di imprese, mediamente piccole, che hanno investito tanto per potersi adeguare alle norme relative al distanziamento. Lo stesso vale anche per le piscine della cui riapertura non si parla proprio. La speranza è affidata a questa stretta che possa abbassare la curva dei contagi e quindi ridare fiato alle attività produttive ne loro complesso. I titolari e i frequentatori di palestre e piscine ci credono molto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA