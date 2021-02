PESARO «Scuole superiori chiuse, siamo un po' delusi, nella nostra provincia la situazione è sotto controllo. Vaccini, siamo pronti per le prenotazioni», dice il preside del liceo scientifico Marconi Riccardo Rossini. Un provvedimento necessario, così lo ha motivato la Regione per contrastare la diffusione del virus in ambito scolastico e nelle classi di età maggiormente colpite, intervenendo nelle province in base alla differente intensità di incidenza rilevata nelle diverse fasce di età. L'ordinanza, firmata ieri mattina, era già stata anticipata giovedì sera dal Governatore Acquaroli, al termine del Tavolo con l'Ufficio Scolastico Regionale, al quale aveva partecipato anche Rossini, presidente dell'Associazione Presidi delle Marche. «Evidentemente la Regione ha informazioni che fanno ritenere di dover chiudere la scuola - ha commentato Rossini ieri dal suo ufficio del Marconi - Certamente siamo un po' delusi, nel mio istituto non abbiamo mai avuto nessun caso tra personale scolastico, docenti, bidelli, personale Ata. Pochissimi a tutt'oggi i casi di positività degli studenti, che sono tutti sono controlli. Ed è così nella nostra provincia in tutte le scuole superiori. L'idea di fare una zona cuscinetto intorno alla provincia di Ancona, che invece ha problemi seri da questo punto, se ritengono di doverla fare, forse è giusto farla». Poi le vaccinazioni: per il personale scolastico si avvicina il momento. «Ci siamo quasi, l'assessore Saltamartini ci ha preannunciato la possibilità dal primo marzo di prenotarci in una piattaforma che metteranno a disposizione. Abbiamo chiesto come associazione presidi la vaccinazione come personale scolastico e lo screening di massa. Erano in programma i tamponi in tutte le scuole superiori, sentiremo cosa ci dirà il sindaco Matteo Ricci. E proprio questa mattina nel corso di una conferenza stampa verrà illustrato il nuovo piano di screening per gli studenti pesaresi, alla luce della decisione della Regione Marche di chiudere le scuole superiori.

th. del.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA