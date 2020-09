PESARO «Scuola e società sportive collaborino di più per tutelare, da una parte, il diritto degli studenti di poter andare a scuola in sicurezza e, dall'altra, garantire la possibilità di fare sport permettendo alle società sportive di portare avanti la propria attività». La candidata nella lista Mangialardi presidente Paola Porfiri, team manager della sezione ritmica della Federazione Ginnastica d'Italia e apprezzata organizzatrice di eventi sportivi internazionali (tra cui il Campionato del Mondo di Ginnastica Ritmica Pesaro 2017), raccoglie l'allarme lanciato da centinaia di società sportive che operano nel territorio. «Comprendo le difficoltà delle direzioni scolastiche che, alle prese con i nuovi protocolli di sicurezza per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus, sono alla ricerca continua di nuovi spazi per garantire il distanziamento in aula evitando così il formarsi di classi sovraffollate premette Porfiri Ma comprendo anche le preoccupazioni delle società sportive che proprio a causa di questa esigenze delle scuole si ritrovano con una minore disponibilità di palestre. E poche società sono proprietarie anche delle strutture in cui praticano la propria attività. Ma se si riconosce, oltre al valore ludico, anche la valenza sociale e sanitaria dello sport, inteso come elemento di aggregazione e di benessere psico-fisico, allora occorre che le istituzioni, a partire dalla Regione, si facciano carico di questo problema. Scuole e Società sportive devono rafforzare le sinergie e trovare un punto di equilibrio capace di salvaguardare gli interessi di entrambe ed, in particolare, dei giovani studenti/allievi. Senza palestre il rischio è che l'80/85% delle società sportive chiudano i battenti con ricadute negative in termini economici ed occupazionali».

