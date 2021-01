PESARO Screening nelle scuole, primo incontro operativo oggi, coordinato dal sindaco Matteo Ricci e dall'assessore Enzo Belloni. Al tavolo, Riccardo Rossini, preside del liceo Marconi e presidente regionale per l'Associazione nazionale presidi insieme al personale medico specializzando-volontario che si è reso disponibile per lo screening, su base volontaria, a studenti e personale scolastico degli istituti superiori. Commenta Rossini: «Serve un'organizzazione ben definita per individuare le sedi e suddividere gli studenti dei sette istituti cittadini per lo screening rapido. Lo step successivo, ma più importante al di là di una fotografia della circolazione del virus fra i ragazzi, sarebbe prevedere, terminata questa prima fase del vaccino anti- Covid su medici e operatori sanitari, l'avvio di una chiamata vaccinale per la scuola, su base volontaria ma rivolta ai soli docenti con più di 45 anni di età. Una misura, che in aggiunta al controllo con test rapido sugli alunni, potrebbe facilitare non solo il rientro in sicurezza, ma aiutare il sistema scuola nel suo complesso a restare aperto , riducendo di fatto le probabilità di contagio. Mi sto già muovendo in questo senso a livello regionale e auspico un'apertura anche da Asur Marche». Perché lo screening sugli studenti dei plessi delle superiori sia davvero efficace, l'organizzazione, sentito anche il parere dei medici volontari referenti, andrebbe spalmata su tre giorni e su almeno tre sedi dove maggiore è la concentrazione dei ragazzi: Campus, area esterna all'Alberghiero Santa Marta e spazi dell'Agrario Cecchi. Tutto seguendo le stesse modalità di comunicazione rapida dopo l' esecuzione del test per segnalare eventuali studenti positivi da sottoporre subito al tampone molecolare. Anche per questo si cerca la collaborazione dei dirigenti scolastici, oltre a personale sanitario extra e di Protezione civile, che si è già reso disponibile.

let. fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA