PESARO Scelte discutibili sui ruoli affidati - in emergenza Covid-19 - ai presidi ospedalieri di Pesaro e Fano, ritardi nell'organizzazione ospedaliera tanto nella prima fase quanto nell'ondata di ritorno in corso, scelte inspiegabili sul fronte della gestione del Laboratorio analisi (struttura centrale nella governance della pandemia) e pensionamento coatto del dirigente: è un atto d'accusa nei confronti dell'attuale dirigenza dell'ospedale Marche Nord, quello firmata da Art. 1 provinciale. «A livello locale abbiamo assistito a discutibili, almeno all'apparenza, strane decisioni della Direzione di Marche Nord, già oggetto di critiche da parte di sindacati, professionisti e cittadini nella prima fase dell'epidemia e reiterate in questa seconda ondata pandemica.

«Ad esempio, il San Salvatore presidio con la maggior complessità clinico-diagnosticaè stato indicato come ospedale Covid provinciale con il risultato pratico di non riuscire più a gestire gli accessi al Pronto soccorso e dover spostare praticamente tutta l'attività clinica al Santa Croce di Fano creando una pericolosa commistione di pazienti e professionisti dei due presidi. Ci saremmo aspettati, in previsione della seconda ondata epidemica, una diversa organizzazione». Art. 1 segnala altri ritardi come quello registrato nell'attivazione di 41 posti letto di terapia intensiva (i cui primi 10 sono stati attivati pochi giorni fa) e 27 di sub intensiva al San Salvatore». Un'operazione non solo in grave ritardo ma che è già costata «lo spostamento di tutto il Dipartimento Materno Infantile a Fano con il rischio ulteriore di dover trasferire anche l'attività chirurgica visto che tutto il padiglione F è in fase di radicale ristrutturazione. Questione laboratorio

Altro dato accertato, secondo Art. 1 - il ritardo, di circa un mese (fine marzo) rispetto all'esplosione dei contagi per l'attivazione di un proprio laboratorio di diagnostica molecolare (ovvero di processazione dei tamponi) del coronavirus. «Quanto è costato alla collettività questo grave immobilismo e perché ciò è avvenuto? A fronte di questa situazione non si è trovato altro da fare se non mandare in pensione coatta il dirigente che, a marzo, aveva assunto l'iniziativa di richiedere urgentemente l'attivazione di un laboratorio di diagnostica del Covid-19. Numerosi esami sono stati inviati all'ospedale di Ascoli Piceno lasciando senza risposta centinaia di cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA