PESARO «Ringhiere del mare, siamo consapevoli dei limiti di una manutenzione ordinaria, ma ora è iniziato il test di una nuova vernice che sta fornendo buoni risultati» dice Belloni. Con l'arrivo della stagione estiva e turistica, si torna a discutere sulle ringhiere arrugginite della passeggiata che dalla Palla conduce fino al moletto. Il segretario locale di Fdi Luca Pandolfi ha segnalato, con tanto di documentazione fotografica, la situazione di degrado a un mese di distanza dall'ultima sistemazione. L'assessore alla Manutenzione Enzo Belloni conferma, così come aveva risposto sui social ad un cittadino, come riferito anche da Fdi, che ci saranno altri ritocchi prima dell'estate, conscio «che non è il massimo». E ora, a 13 anni circa dall'installazione delle balaustre, il Comune si trova davanti ad un bivio: la manutenzione eseguita negli anni, non offre risultati soddisfacenti in una zona con quelle caratteristiche, per un materiale delle ringhiere con quella composizione. «Abbiamo sperimentato su due blocchi di ringhiera un nuovo tipo di vernice - afferma Belloni - la ditta è molto ottimista che possa rappresentare la soluzione migliore, ma lo sapremo solo a ottobre-novembre, quando si vedranno i risultati della posa dopo un periodo ragionevole di 5-6 mesi. Nei primi 45 giorni circa la vernice sperimentale che abbiamo messo su 3-4 metri di ringhiera, sta tenendo bene». Ipotizziamo che i risultati finali non siano quelli auspicati. A quel punto che farete? «Ci sarà una valutazione anche sull'eventuale sostituzione di tutta la balaustra con un materiale inox - risponde l'assessore - ma i costi sono alti, parliamo di 4-500 mila euro. Un investimento che potremmo inserire in un eventuale riqualificazione del lungomare, magari puntando ai fondi del recovery plan. Va comunque sottolineato che i tecnici non danno sicurezza sulla tenuta nemmeno dell'inox in quella zona, perchè il problema da gestire è il sole, nell'abbinamento con le onde del mare. La salsedine si deposita sulle ringhiere e con il sole si corrode il materiale. Per ora andremo avanti con altre ritinteggiature, per dare un'immagine migliore in estate, sapendo comunque che non risolveranno il problema».

tho. del.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA