PESARO Reduci dalla manifestazione svolta in Ancona per porre l'attenzione della giunta regionale sulle gravi condizioni della sanità nelle Marche, anche dopo le pesanti ripercussioni della crisi pandemica, i sindacati appaiono ancora di più delusi dal modo di procedere dell'assessore Saltamartini. Dopo aver sentito le dichiarazioni dell'assessore sul riassetto ospedaliero della provincia di Pesaro, Roberto Rossini e Vania Sciumbata della Cgil, Maurizio Andreolini e Alessandro Contadini della Cisl e Paolo Rossini e Angelo Augello della Uil ritengono inaccettabile sotto ogni punto di vista, l'assumere decisioni senza un confronto con le organizzazioni sindacali. I rappresentanti dei lavoratori rilevano forti discordanze tra quanto affermato dall'assessore pubblicamente, e i decreti della giunta regionale «Siamo tutti d'accordo rilevano che le risorse del Pnrr dovranno essere usate per potenziare la sanità territoriale della nostra provincia, soprattutto dell'entroterra, ma gli interventi ad oggi adottati invece di parlare di realizzazione delle case della salute, dell'integrazione del ruolo dei medici di medicina generale nel sistema sanitario regionale, del potenziamento della prevenzione e della diagnostica, nell'ottica dell'abbattimento delle liste di attesa, interviene sugli assetti ospedalieri producendo in un solo colpo la riduzione di posti letto rispetto al piano socio sanitario precedente e condanna ad un ruolo di assoluta irrilevanza dell'ospedale Santa Croce di Fano». Perdere l'azienda ospedaliera Marche Nord senza prima prevedere il riassetto dell' Asur e la creazione di un'azienda sanitaria provinciale che coincida con il territorio per i sindacati significa non migliorare l'assistenza sanitaria del territorio. Oppure pensare di rivedere il modello relativo alle aziende ospedaliere ipotizzando l'aggregazione tra Marche nord e Torrette che permetterebbe un vero ed efficace contrasto al fenomeno della mobilità` passiva significherebbe creare le condizioni per perdere alcune specialità essenziali. Ma a questo riguardo l'assessore Filippo Saltamartini, presente mercoledì scorso a Fano al convegno promosso dalla stessa Azienda Marche Nord sulla continuazione della lotta alla pandemia, ha dichiarato risolutamente che Marche Nord non si tocca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA