PESARO Questa mattina alle 1, le agenzie viaggi di Pesaro si incontreranno davanti alla sede del Comune per consegnare al sindaco Matteo Ricci i dati relativi alle vendite e alle partenze dell'anno 2020. «Questo - spiegano gli organizzatori - in segno di protesta per richiedere nuovamente, ancora una volta, l'esenzione delle tasse comunali per le agenzie di viaggio esistenti». A fare arrabbiare i titolari delle agenzie di viaggio, in particolare, il nuovo bando indetto dal Comune, che prevede l'esenzione delle tasse comunali per tre anni per le nuove attività. «Riteniamo una cosa indegna - specifica a questo proposito Fabio Manno, titolare dell'agenzia Atelier del Viaggiatore in via Marsala - aiutare chi ancora deve nascere e non aiutare chi da anni contribuisce allo sviluppo della città». Nei giorni scorsi Manno per protesta ha allestito la sua vetrina con bollette da pagare e un cartello Grazie a tutti rivolto a Comune, Regione, Governo. «Non abbiamo idea di quando potremo ricominciare a lavorare. Passano i mesi, tra cui i mesi estivi dove abbiamo almeno lavorato un minimo con l'Itali, ma le agenzie di viaggio sono un riferimento importante soprattutto per i viaggi all'estero e i viaggi all'estero sono bloccati da fine febbraio. In tutto questo i comuni, la Regione e lo Stato non ci hanno assistito minimamente».

