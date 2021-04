PESARO Quasi completate le vaccinazioni ai soggetti più fragili ospiti delle Rsa del Pesarese, e dal 2 aprile scorso sono partite le inoculazioni ai disabili gravi ospiti in strutture residenziali dedicate. Al lavoro, come mostra uno scatto postato sul social la dottoressa Esposto con i colleghi del Distretto, gli operatori di struttura e i medici Bracci e De Santi in aiuto, hanno somministrato la prima dose agli ospiti della Rsa per disabili Tommasello. E ieri nel giorno di Pasquetta, altri anziani ospiti della struttura Maestre Pie dell'Addolorata, hanno ricevuto la seconda dose. Si sta ancora trattando invece per la presa in carico dei soggetti disabili, ospiti dei Centri diurni della provincia, che dovrebbero essere chiamati presso la struttura di Villa Fastigi a gestione privata convenzionata Kos Care. Prime dosi: Domenico Fiorucci segue gli ospiti disabili gravi della Rsa Tommasello da 32 anni. «Tutto è andato per il meglio scrive via social e tutti hanno atteso con pazienza il turno della propria somministrazione con fiducia e tranquillità, consapevoli di vivere una giornata speciale». Finalmente le prime dosi di Moderna commenta anche la dottoressa Elisabetta Esposto. «In questa struttura ci sono tanti ospiti ognuno per la propria storia e complessità, chi con la Sla e chi per altre patologie generiche gravi. Nessun focolaio in quella struttura da un anno a questa parte, e ora finalmente con il vaccino per molti dei nostri disabili più gravi, c'è la speranza di un graduale ritorno verso la propria dimensione e libertà di essere. Ad essere somministrate 34 dosi in tutto, 12 operatori e 22 ospiti». Presa in carico: sulla base degli accordi con l'Area Vasta e la Regione tutti i soggetti disabili motori, sensoriali o psichici si stanno al momento iscrivendo sulla piattaforma regionale da poco aperta. Distretto sanitario e Dipartimento di Prevenzione sono in attesa degli elenchi. Dopodiché, si valuterà se una fetta di questi confluiranno nei centri vaccinali unici oppure se i sanitari di Area Vasta supporteranno le inoculazioni. Diversamente per tutti quei disabili ospiti in strutture come Centri diurni, il piano prevede la chiamata da parte della struttura socio sanitaria di riabilitazione Santo Stefano di Villa Fastiggi.

