PESARO Quante persone in condizione di non autosufficienza ricevono sostegni e di che tipo. All'interno di quale politiche si collocano? A queste domande cercherà di rispondere il seminario promosso dal Gruppo Solidarietà per il prossimo 15 giugno (accreditato per assistenti sociali). Negli ultimi anni sono aumentati gli interventi di sostegno alla domiciliarità rivolti alle persone con disabilità e non autosufficienza (disabilità gravissima, assegno di cura, sostegno care giver malati Sla e malattie rare, Vita indipendente, ecc). In particolare attraverso trasferimenti, per lo più vincolati, di tipo economico. Quali sono e come sono regolamentati? Da chi sono finanziati (Stato, Regione, Comuni) e con quale tipologia di fondo (sanitario/sociale). Cosa prevede l'applicazione regionale dei Piano nazionale per la non autosufficienza? L'incontro, nell'analizzare le diverse tipologie di sostegno, cercherà di verificare la coerenza complessiva degli interventi, di mettere in relazione domanda e offerta, di verificare quali trasferimenti promuovono servizi e quali sostegno economico e di capire (se e come) all'interno di quali politiche si collocano. Gruppo Solidarietà

Incontro (on line) di formazione

Persone con disabilità e non autosufficienza nelle Marche

Le politiche e gli interventi a sostegno della domiciliarità

Martedì, 15 giugno 2021

Ore 14.30-17.30

Il programma

informazioni e modalita' iscrizione: in collaborazione con Croas Marche (in attesa di accreditamento per assistenti sociali)

Destinatari. L'incontro è rivolto a tutti coloro che operano all'interno del sistema dei servizi sanitari e sociosanitari. Seppur auspicabile una conoscenza di base del sistema dei servizi, può risultare utile anche a chi desidera meglio conoscerne organizzazione, funzionamento, competenze istituzionali (associazioni di utenti e di volontariato)

Informazioni

: Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati (An). Tel 0731.703327 (dal lunedì al venerdì: 10.00-12.30). centrodoc@grusol.it, www.grusol.it.

