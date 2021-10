PESARO Puntando l'occhio alla necessità di dare risposte tempestive in occasione di eventuali emergenze idriche, prenderanno avvio nei prossimi giorni i lavori di Marche Multiservizi per collegare alla centrale di potabilizzazione di Borgheria cinque pozzi ubicati nel parco Miralfiore. Si tratta di un'opera finalizzata ad aumentare la resilienza della rete infrastrutturale, dare una risposta adeguata ai crescenti fabbisogni idrici e risorsa aggiuntiva nei periodi di intensa siccità. I nuovi punti di attingimento verranno infatti attivati esclusivamente al verificarsi di particolari eventi ed in condizioni di carenza idrica estiva, serviranno quindi per assicurare la continuità del servizio anche nei momenti di criticità. Il progetto prevede la costruzione di 1750 metri di nuova condotta per collegare le captazioni al potabilizzatore di Borgheria e la realizzazione di una serie di opere accessorie e complementari per garantirne un efficiente utilizzo. L'intervento è reso possibile grazie alla potenzialità dell'impianto di potabilizzazione di Borgheria che, con la sua capacità di trattamento di circa 200 litri al secondo, oggi non interamente utilizzata, lascia spazio alla possibilità di collettare una portata aggiuntiva prelevata dai cinque pozzi Albani-Miralfiore, stimata in ulteriori 50 litri al secondo. I lavori, per un investimento di 240.000 euro si concluderanno a gennaio 2022.

