PESARO Proseguono le opere di consolidamento sul San Bartolo per la messa in sicurezza della falesia e dei centri abitati. Dopo la riapertura della strada comunale che collega i due borghi, la cui messa in sicurezza rientrava nei lavori del 1° lotto, iniziano questa settimana i lavori per il consolidamento di Casteldimezzo. «Il bando per assegnare il 2° e 3° lotto è scaduto a giugno ed è già pronta per partire l'impresa che svolgerà gli interventi, per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro - informa il consigliere regionale Andrea Biancani (Pd) . Le opere dovranno essere concluse indicativamente entro 240 giorni, circa 8 mesi». I prossimi interventi, compresi nel 2° lotto, interessano la falesia sotto il centro abitato, che sarà messa in sicurezza con cordoli su pali e tiranti, rafforzamenti corticali con reti e piantumazione vegetale, per un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro. Il terzo lotto prevede lavori per i restanti 400 mila euro e riguarda due tratti distinti della strada Panoramica, all'altezza del camping Paradiso. «Saranno realizzate opere di consolidamento al di sotto della Provinciale puntualizza il consigliere regionale - in modo da proteggere anche la strada comunale che da Casteldimezzo porta al mare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA