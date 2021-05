PESARO Proseguono i percorsi di In-itinere per raccontare la città nelle sue molteplici sfaccettature. «Abbiamo una città e un territorio che ci consentono di poter variare interessi e punti di vista. - spiega Luigi Fazzi - Rispetto ad Urbino che ha un'impronta medievale, a Pesaro si possono incontrare sia l'epoca romana che l'alto medioevo, fino al Rinascimento, per poi proseguire verso il 700 e l'800, da Perticari a Rossini, per giungere alla prima metà del 900, con il liberty e il déco, fino agli artisti contemporanei». Finalmente una ripartenza del lavoro delle preziose guide della nostra città, dedicato anche ai pesaresi: «C'era necessità di ripartire anche per noi stessi, per non perdere la voglia di fare questa attività. Costruire percorsi sempre alternativi permette di guardare la propria città con un sguardo diverso, per questo è curioso scoprirla anche per i nostri concittadini». Ogni mese saranno pubblicati aggiornamenti, mentre i prossimi appuntamenti saranno: oggi alle 17 Fama ed Eternità: Tombe monumentali al Cimitero Centrale di Pesaro con Francesca Giommi e Silvia Orlandi (ingresso a numero chiuso, turno supplementare alle ore 15.00 a richiesta) e domani alle 10 Candelara fuori e dentro le mura con Luigi Fazzi.

