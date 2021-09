PESARO Pronto il nuovo calendario di settembre per le sedute vaccinali nelle sedi e hub rimasti attivi in provincia. Dipartimento e servizio unico Cup di Area Vasta, hanno programmato solo mezze giornate di somministrazioni in attesa di nuove disposizioni ministeriali su obbligatorietà e Green pass. Ma il vero problema non sono i numeri complessivi delle sedute o di posti potenzialmente disponibili, ma le sedi vaccinali che restano ancora semi vuote. Ne è un esempio l'ex Ristò di Pesaro dove il personale medico e amministrativo in turno è stato sensibilmente ridotto. Nove aperture all'ex Ristò per questo mese o solo il mattino o solo il pomeriggio, e altrettante a orario continuato per l'intera giornata. Oggi la sede rimarrà chiusa e altre otto sono le chiusure ipotizzate di qui a fine mese. «Ormai i cittadini fra i ritardatari sanno bene che possono, in questa fase, presentarsi a Pesaro come alle altre sedi senza prenotazione per ricevere la prima dose commenta il referente del servizio Cup, Stefano De Angelis la capacità di aumentare poi man mano le sedute c'è, come c'è la disponibilità di vaccini. L'auspicio è di tornare ai livelli almeno del mese di luglio, quando i numeri andavano decisamente meglio. Per il momento nelle prossime mezze giornate del mese, si programmano 400 somministrazioni a Pesaro e 300 nelle sedi di Urbino e Fano, ma che potrebbero avvicinarsi al raddoppio nelle intere giornate di apertura». Attualmente il Ristò, a poche settimane dalla ripresa delle scuole in presenza non supera le 200 persone fra prenotati e non. Come fanno osservare i medici e sanitari, che quasi quotidianamente sono presenti alla sede pesarese, il centro sta lavorando con meno della metà dei posti occupati a inizio estate. Ecco perché la programmazione del calendario in sé riprende ma a ritmo blando, considerata poi anche la presenza del camper itinerante che gira per la provincia, ma anche in questo caso almeno finora, non superando il trend di 80 massimo 100 somministrazioni in una mezza giornata. In diversi invece nelle ultime settimane si sono presentato all'ex Ristò non per ricevere la seconda dose o la prima, ma solo per chiedere ai medici la possibilità che venga loro rilasciato ugualmente il Green pass alla scadenza dei sei mesi dopo aver contratto il virus. Secondo l'ultimo report elaborato dal Dipartimento di Prevenzione, complessivamente l'attuale copertura vaccinale del territorio provinciale è intorno al 70 per cento.

