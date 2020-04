PESARO Primi esami via web per la laurea di infermieristica. A farlo sapere è la presidente dell'ordine degli infermieri Laura Biagiotti. Il tutto nel rispetto delle misure in materia di contenimento per il covid. Essendo le lauree triennali professionalizzanti, la sessione sarà organizzata in due sedute: l'espletamento dell'Esame di Stato attraverso la piattaforma on line si è tenuta ieri, 16 aprile mentre la discussione della tesi attraverso la piattaforma on line si terrà il giorno mercoledi 22 aprile». In commissione a distanza erano presenti la Presidente dell'Ordine Infermieri (Opi) Pesaro Urbino Laura Biagiotti e il componente del Consiglio Silvia Ruggeri; la dirigente delle professioni sanitarie Stefania Rasori, Tamara Campanelli assieme alla direttrice dell'attività didattica Tiziana Benedetti; il Presidente di Commissione per l'Università Politecnica delle Marche Prospero Emilia e il professore Federico Guerra. «I laureandi sono per questa sessione 6 e hanno sostenuto il primo passaggio con esame di Stato costituito da quaranta test multidisciplinari in ambito sanitario-assistenziale - continua Biagiotti - sarà un grande traguardo conseguire la Laurea in Infermieristica, siamo in un periodo epocale dove avere in mano questa laurea non potrà che garantire lavoro assicurato. Gli infermieri mancano e di certo si dovrà rivedere il numero chiuso per poter accedere a questo tipo di laurea, questa emergenza fa comprendere che gli infermieri servono e vanno assolutamente aumentati gli accessi universitari sia per il triennio che per la specialistica».

lu. ben.

